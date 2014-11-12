easyJet ab Sommer 2015 vom Flughafen Stuttgart

Die britische Fluggesellschaft Easyjet wird im kommenden Jahr erstmals ab Stuttgart fliegen.

Wie die Airline bekanntgab, wird sie im Sommerflugplan 2015 gleich zwei neue Strecken in ihr Programm aufnehmen: Die charakteristisch orangefarbenen Maschinen der Easyjet werden Stuttgart mit London-Gatwick und Mailand-Malpensa verbinden. Prof. Georg Fundel, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH, sagte zu der Ankündigung: „Wir begrüßen die neuen Angebote von Easyjet hier in Stuttgart – die Flüge nach London und Mailand bereichern unser Streckennetz. Die Entscheidung der Airline zeigt, dass Stuttgart für Fluggesellschaften unverändert ein attraktiver Markt ist. An beiden Destinationen, die in das Programm aufgenommen werden, ist Easyjet sehr gut aufgestellt – aus diesen starken Märkten werden wir viele neue Gäste in Stuttgart begrüßen können.“

Nach London-Gatwick startet die Maschine ab dem 29. März 2015 täglich zweimal, jeweils um 10.20 Uhr und abends um 18.45 Uhr, samstags und sonntags geht je ein Flug. Nach Mailand-Malpensa fliegt Easyjet ab dem 24. April 2015 werktags täglich um 18.20 Uhr, mit einer weiteren Verbindung am Wochenende.