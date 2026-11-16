easyJet Aktionäre befürworten Übernahme

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

Am 11. November gab easyJet bekannt, dass die Aktionäre einem Plan zugestimmt haben, dass Apollo Global Management das Unternehmen im Rahmen einer Transaktion im Wert von 5,7 Milliarden Pfund übernehmen darf.

Die Transaktion ist eine der größten ihrer Art, bei der eine europäische Fluggesellschaft durch eine Private-Equity-Gesellschaft übernommen wird. Das Geschäft soll voraussichtlich noch vor Ende des ersten Kalenderquartals 2027 abgeschlossen sein.

Die Übernahme wurde von einer großen Mehrheit der Aktionäre gebilligt. Dies wird letztendlich dazu führen, dass easyJet nach Abschluss der Transaktion nicht mehr an der Londoner Börse notiert sein wird. Offiziellen Unterlagen zufolge befinden sich 35 Prozent der Unternehmensanteile im Besitz von EU-Bürgern.