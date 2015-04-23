easyJet übernimmt Jubiläums-Airbus

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

easyJet konnte in Hamburg Finkenwerder ihren 250sten Airbus aus der A320 Familie übernehmen, die Jubiläumsmaschine wurde in einer Sonderlackierung ausgeliefert.

Die Jubiläumszahl 250 wurde auf dem A320 mit 250 Miniatur Flugzeugsymbolen gebildet. easyJet ist einer der grössten A320 Kunden bei Airbus. Die Tiefpreisfluggesellschaft aus London Luton hat im September 2003 ihren ersten A319 übernommen und mit Airbus Maschinen ihre komplette Boeing 737 Flotte abgelöst, easyJet war damit der erste Low Cost Carrier, der konsequent auf Flugzeuge aus der A320 Familie setzte. Bei easyJet stehen momentan 234 Maschinen aus der A320 Familie im Flugbetrieb. Die Airline betreibt Europas größte und weltweit viertgrößte Airbus Single-Aisle-Flotte.