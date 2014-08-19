bmi regional gibt neue Route ab Berlin bekannt

Die Fluggesellschaft bmi regional fliegt ab dem 1. September sechsmal pro Woche nonstop von Berlin-Tegel nach Kalmar im Süden Schwedens.

Damit nimmt die Airline um ersten Mal Berlin in ihren Flugplan auf. Flüge in die südschwedische Küstenstadt heben täglich, außer samstags, in Tegel ab. Die Flugzeit beträgt rund 70 Minuten. Auf der neuen Strecke setzt bmi regional eine Embraer 135 mit 37 Passagiersitzen ein. „Wir freuen uns, die neue Flugstrecke von Berlin nach Kalmar zu eröffnen. bmi regional hat bereits Erfahrungen mit dem deutschen Markt und bietet dort verschiedene Flugrouten an, u. a. von Frankfurt, Hamburg und München nach Bristol sowie von Frankfurt nach Karlstad in Schweden. Durch die neue Route von Berlin nach Kalmar wird die Präsenz von bmi regional in Deutschland und Schweden gestärkt und die Zugänglichkeit zur Region Kalmar-Öland für Geschäftsreisende wie auch für Urlauber, die von Berlin aus fliegen, verbessert.“ betont Cathal O`Connell, Vorstandsvorsitzender von bmi regional. „Mit der ersten Direktverbindung ins südschwedische Kalmar können wir unseren Passagieren ein weiteres beliebtes Urlaubsziel anbieten,“ sagt Hartmut Mehdorn, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Ich freue mich, mit bmi regional eine neue Airline in Berlin-Tegel begrüßen zu dürfen und wünsche ihnen allzeit guten Flug.“ Kalmar liegt in der beliebten Ferienregion Småland im Süden Schwedens. Mit ihren bunten Holzhäusern ist die Bilderbuchlandschaft berühmt für die weltbekannten Schauplätze aus Astrid Lindgrens Romanen. Im Themenpark in Vimmerby kann man mehr über Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und Karlsson vom Dach erfahren. Die Umgebung fasziniert zudem mit ausgedehnten Wäldern und glasklaren Seen ebenso wie mit ihren weißen Sandstränden und mehr als 10.000 Schären. Die vorgelagerte Insel Öland gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eines der beliebtesten Urlaubsziele Schwedens.