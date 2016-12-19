airberlin vermietet Flugzeuge an die Lufthansa Group

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Das Ende September 2016 angekündigte Wet-Lease-Abkommen zwischen airberlin und der Lufthansa Group ist heute unterzeichnet worden*.

Kürzlich hat airberlin den Verkauf der an NIKI gehaltenen Anteile an Etihad bekanntgegeben. Mit dem Wet-Lease Abkommen erzielt airberlin einen weiteren Meilenstein innerhalb ihrer Neuausrichtung. airberlin ebnet damit den Weg zu einer schlankeren Unternehmensstruktur sowie einem Geschäftsmodell als fokussierter Netzwerk-Carrier.

Stefan Pichler: "airberlin ist auf Kurs und die Auslagerung touristischer Mittelstrecken-Destinationen sowie das Wet-Lease-Abkommen mit Lufthansa ermöglichen die Fokussierung auf unser neues Geschäftsmodell. Damit erfüllen wir die in uns gesetzten Erwartungen."

airberlin wird im Zuge der Vereinbarung mit der Lufthansa Group 38 Flugzeuge der A320-Familie mit einer anfänglichen Laufzeit von sechs Jahren an Tochterunternehmen der Lufthansa Group vermieten. Durch die Flottenanpassung reduziert airberlin den bestehenden personellen Kapazitätsüberhang im Flugbetrieb bei gleichzeitigem Beschäftigungsschutz. Darüber hinaus werden die Restrukturierungskosten gesenkt.

Stefan Pichler fügt hinzu: "Mit airberlin als Netzwerk-Carrier profitieren unsere Fluggäste noch mehr als zuvor von einem umfassenden Langstreckenangebot an den beiden Drehkreuzen Berlin und Düsseldorf. Wir erhöhen zudem den Marktanteil für Geschäftskunden auf attraktiven innerdeutschen Verbindungen sowie zu zahlreichen großen europäischen Metropolen. airberlin schafft durch die Vereinfachung ihres Geschäftsmodells wieder ein deutlich erkennbareres Marktprofil."

*vorbehaltlich behördlicher Genehmigung

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