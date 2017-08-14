airberlin vergrößert Business Klasse in Europa

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin zieht rund zehn Monate nach Einführung der Business Class auf der Kurz- und Mittelstrecke eine positive Bilanz und wird den Service auf zwei Sitzreihen verdoppeln.

Eine besonders starke Nachfrage nach den Premium-Sitzplätzen verzeichnet airberlin auf innerdeutschen Flügen sowie Zubringerflügen zu den Langstreckenverbindungen ab Berlin und Düsseldorf. Der Verkaufsstart und zugleich das erste Reisedatum für die zusätzlichen Business-Plätze ist der 1. September 2017. Die Flugzeuge werden derzeit umgerüstet.

„Unsere Strategie, den Komfort einer Business Class zu erschwinglichen Preisen auch auf unseren Europaflügen anzubieten, ist aufgegangen. Aufgrund des überaus positiven Feedbacks haben wir beschlossen, das Angebot auf die zweite Sitzreihe auszuweiten und halten uns die Option eines weiteren Ausbaus offen. Das ist der Auftakt für eine ganze Reihe von Produktverbesserungen an Bord. Das Fliegen mit airberlin wird noch einfacher und komfortabler für unsere Gäste“, sagt Götz Ahmelmann, Chief Commercial Officer von airberlin.

„Eine Besonderheit an Bord der European Business Class ist unser umfangreiches Speise- und Getränkeangebot, aus dem Fluggäste nach Belieben wählen können. Damit entsprechen wir dem allgemeinen Trend hin zu stärker personalisierten Serviceangeboten, die jeden Flug zu einem individuellen Erlebnis machen“, so Ahmelmann weiter.

Business Class Gäste genießen die große Auswahl des airbistro: Sie können Snacks und Getränke sowie ab 60 Minuten Flugdauer ein warmes Gourmetgericht kostenfrei auswählen.

Ein weiterer Vorteil der European Business Class ist die besonders großzügige Beinfreiheit, die mit 81 cm (32 inch) den europäischen Standard in dieser Klasse übertrifft. Der garantiert freie Mittelplatz bietet außerdem ein besonderes Maß an Exklusivität und sorgt für den entsprechenden persönlichen Freiraum. Zusätzlichen Komfort bringt ein gemütliches Kissen. Das Gepäckfach über den vorderen Reihen ist speziell für Passagiere mit einem Business Class Ticket reserviert.

Für Reisende in der Business Class sind darüber hinaus zwei Gepäckstücke mit einem Gewicht bis 32kg sowie zwei Handgepäckstücke bis je 8kg inklusive. Die voll-flexiblen Tickets für die Business Class können kostenlos umgebucht und erstattet werden. Auch Reservierungen für einen Gang- bzw. Fensterplatz sind kostenfrei. Zu den weiteren Vorzügen zählen beispielsweise das Einchecken am Priority-Schalter, die Fastlane an der Sicherheitskontrolle, das Priority-Boarding sowie der Zugang zu Lounges und aircafés im airberlin Streckennetz.

Flugtickets für die Business Class sind auf airberlin.com, im Reisebüro und rund um die Uhr telefonisch über das airberlin Service Center buchbar. Teilnehmer des Vielfliegerprogramms topbonus können ihre gesammelten Meilen für Upgrades, Prämien- oder Freiflüge in der European Business Class einsetzen.

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