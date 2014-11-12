airberlin verbessert Service

Auf Flügen ab 90 Minuten Flugdauer bietet der deutsche Fullservice-Carrier zukünftig ergänzend zum bereits bestehenden Angebot an Gourmetessen der Sylter Sansibar und den kostenfreien Snacks süße und herzhafte Imbiss-Variationen an.

Die Deutschen sind für ihre Brotkultur in aller Welt bekannt und airberlin greift diese Tradition nun mit ihrem neuen Sandwichangebot auf: Das Holsteiner Roggenmischbrot ist belegt mit Truthahnsalami, Frischkäse und einem knackigen Gemüsemix. Bei dem Club Sandwich handelt es sich um ein mit Hähnchenbruststreifen, Putenspeck, Ei, Mayonnaise und Tomate belegtes Mehrkornbrot. Für Vegetarier hält die Airline ab sofort eine Laugenstange mit Emmentaler Käse, Schnittlauchfrischkäse und einem Salatmix bereit. Der Preis beträgt fünf Euro je Sandwich. Neu sind auch Schokoladen- bzw. Blaubeermuffins für jeweils zwei Euro pro Stück. Erstmalig bietet airberlin auch Müsli für drei Euro pro Portion an.

"In den Abendstunden haben wir einen besonderen Service für unsere Gäste an Bord entwickelt: Auf Flügen nach Deutschland bieten wir bei Verfügbarkeit nach 19 Uhr eine Happy Hour an: Alle verfügbaren Snacks sind dann einen Euro günstiger, bei unseren Gourmetessen aus der Sylter Sansibar sparen unsere Gäste während der Happy Hour sogar zwei Euro pro Gericht", sagt Thomas Ney, Leiter Guest Experience bei airberlin.

Die auf innerdeutschen Flügen von den Flugbegleitern stets gestellte Frage "Süß oder salzig" hören airberlin Gäste nun auch auf vielen Mittelstreckenflügen. Das heißt, auch hier erhalten airberlin Gäste kostenfrei einen süßen oder salzigen Snack. Vor zehn Uhr am Morgen stehen eine warme Laugenstange oder ein warmes Rosinenbrötchen zur Wahl. Auf späteren Flügen reichen die Flugbegleiter als herzhaften Snack zum Beispiel Chips und als süßen Snack zum Beispiel einen Schokoladenriegel.

"Unsere Gäste sollen ihren Aufenthalt an Bord genießen. Gerade Geschäftsreisende nutzen die Zeit im Flugzeug für eine kleine Verschnaufpause. Mit unserem Angebot kann jeder Gast in Ruhe einen kleinen Imbiss oder auch eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Selbstverständlich bleibt unser kostenfreies Angebot mit kalten und warmen Getränken sowie einem süßen oder salzigen Snack weiterhin bestehen", erläutert Ney.

Das beliebteste Gourmetmenü an Bord ist und bleibt die Currywurst mit rund 150.000 verkauften Portionen pro Jahr. Die Top 3 unter den alkoholfreien Getränken sind Mineralwasser, Cola und Orangensaft. Gleich danach folgt der Klassiker Tomatensaft, von dem airberlin etwa 670.000 Liter pro Jahr serviert. Platz 1 unter den alkoholhaltigen Getränken in der Economy Class nimmt Bier ein, gefolgt von Sekt und Weißwein.

Gute Nachrichten auch für alle, die das airberlin Schokoherz mögen:

Zukünftig reicht airberlin ihren Gästen das Schokoherz auch auf vielen Mittelstreckenflügen. Bisher gab es das Schokoherz als süßen Abschiedsgruß beim Verlassen des Flugzeuges nach einem Kurzstreckenflug.