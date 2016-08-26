airberlin und TELE 5 feiern 50 Jahre StarTrek

airberlin Star Trek Airbus A320 (Foto: airberlin)

Am 8. September 2016 feiert Star Trek 50-jähriges Serienjubiläum. TELE 5 und airberlin läuten die Feierlichkeiten ab sofort mit einem exklusiven Jubiläumsflugzeug ein.

Das Jubiläumsflugzeug glänzt mit einer Sonderlackierung, auf dem Vorderrumpf ziert eine zum vulkanischen Gruß erhobene Hand mit einem 50 Jahre Star Trek Schriftzug den Airbus A320. Der airberlin Airbus des Typs A320 mit der amtlichen Kennung D-ABFG startete gestern erstmals vom Flughafen Düsseldorf aus Richtung Rom. Das Flugzeug ist den gesamten September im europäischen Streckennetz der Airline unterwegs. Mit an Bord sind neben speziell produzierten Kopflatzen im Star Trek-Design auch "Spocktüten" in einer limitierten Sonderauflage in Höhe von 100.000 Stück. Es gilt: Mitnehmen ist ausdrücklich erwünscht!

TELE 5 hat deutschlandweit die Exklusivrechte für die Free TV-Ausstrahlung der Originalserie Star Trek - Raumschiff Enterprise und feiert den Geburtstag ab dem 8. September mit einer Sonderprogrammierung. Im Rahmen der Kooperation wird airberlin in den nächsten Monaten an Bord ihrer Flugzeuge ebenfalls eine Auswahl an Star Trek-Folgen und Bonusmaterial in ihrem Entertainmentprogramm ausstrahlen. Star Trek-Fans und Fluggäste von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft dürfen in den nächsten zwei Wochen auf weitere Highlights gespannt sein. Alle Updates finden Trekkies und solche, die es werden wollen, unter www.tele5.de/startrek50 und www.airberlin.com/startrek.

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