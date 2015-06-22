airberlin und Jet Airways erweitern Codeshare

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin und Jet Airways, Indiens führende internationale Fluggesellschaft, haben ihr Codeshare-Abkommen ausgeweitet. Die Flugnummern von Deutschlands zweitgrößter Airline finden sich jetzt auch auf sechs Verbindungen von Jet Airways nach Indien.

Ab dem 22. Juni können Gäste von airberlin mit rund 100 Jet Airways-Flügen pro Woche von Abu Dhabi weiter nach Bangalore, Delhi, Mumbai, Hydarabad, Kochi und Madras reisen. Seit April dieses Jahres hat Jet Airways ihren 9W-Code bereits auf alle airberlin Flüge von Abu Dhabi nach Berlin-Tegel und Düsseldorf gelegt. Zusammen bieten beide Fluggesellschaften jede Woche 140 Flüge zwischen Deutschland und Indien unter gemeinsamer Flugnummer an. Damit wächst das Streckennetz beider Gesellschaften und wird sowohl für Urlaubs- als auch Geschäftsreisen zwischen Deutschland und Indien über das Drehkreuz in Abu Dhabi attraktiver. airberlin bietet täglich ab Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Wien fünf Nonstopflüge in das größte Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate an.

"Es ist toll, dass unser Codeshare-Abkommen mit Jet Airways so schnell wächst. Damit profitieren unsere Gäste von unkomplizierten Anschlussflügen zu einigen der interessantesten und am schnellsten wachsenden Megastädten in Indien. Ohne Zweifel ist Indien einer der vielversprechendsten Luftverkehrsmärkte der Welt", sagt Stefan Pichler, CEO airberlin.

Cramer Ball, CEO Jet Airways, dazu: "Die Erweiterung des Codeshares stärkt unsere Partnerschaft mit airberlin. Wir können unseren Gästen aus weiteren Städten in Indien jetzt nahtlose Anschlussoptionen auf airberlin Flügen nach Berlin und Düsseldorf via Abu Dhabi anbieten. Deutschland ist Indiens größter Handelspartner in Europa und der achtgrößte ausländische Investor in Indien. Wir sind überzeugt, dass sich diese Flüge großer Beliebtheit erfreuen werden - nicht nur für Geschäftsreisen sondern auch für den Tourismus."

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