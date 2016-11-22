airberlin sucht Personal in der Kabine

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin sucht Verstärkung für ihre Kabinencrews und lädt interessierte Bewerber in Berlin, Düsseldorf und München zu Casting-Tagen ein.

Aufgrund der geplanten Langstrecken-Expansion im kommenden Jahr benötigt airberlin mehr als 500 neue Mitarbeiter in der airberlin Kabine. Gesucht werden kontaktfreudige und kommunikationsstarke Bewerber ab 18 Jahre mit abgeschlossener Schulausbildung, deren Herz für die Gastfreundschaft an Bord sowie für die Sicherheit und Zufriedenheit der Passagiere schlägt. Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sind ebenso wichtig wie gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Ein freundliches Auftreten und ein gepflegtes Äußeres runden das Bewerberprofil ab.

Erfolgreiche Bewerber werden in einer rund achtwöchigen Schulung in Berlin, Düsseldorf oder München auf ihren Einsatz an Bord vorbereitet. Dazu gehört unter anderem das Erlernen der Sicherheitsverfahren an Bord sowie ein Erste-Hilfe-Training. Auch spezielle Schulungen in den Bereichen Service und Verkauf, Kommunikation und interkulturelle Kompetenz gehören zur Ausbildung dazu. Nach dem erfolgreichen Abschluss werden Flugbegleiter auf Kurz- und Mittelstrecken eingesetzt. Nach einer Betriebszugehörigkeit von acht Monaten haben die Flugbegleiter die Möglichkeit, sich für den Einsatz auf der Langstrecke weiter zu qualifizieren.

Die Bewerber absolvieren am Casting-Tag ein Interview auf Englisch, einen kurzen Test des Allgemeinwissens und anschließend ein persönliches Gespräch. Bewerber sollten einen gültigen Personalausweis oder Reisepass zu den Terminen mitbringen.

Casting-Termine im Überblick, jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr, letzter Einlass 17:00 Uhr:

22.11. Landshut, Michel Hotel Landshut, Papiererstraße 2, 84034 Landshut

08.12. München, Hilton Munich Airport, Terminalstraße Mitte 20, 85356 München

16.12. Berlin, RIU Plaza Hotel, Martin-Luther-Str. 1, 10777 Berlin

11.01. Berlin, RIU Plaza Hotel, Martin-Luther-Str. 1, 10777 Berlin

13.01. Düsseldorf, Maritim Airport, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf

20.01. München, Hilton Munich Airport, Terminalstraße Mitte 20, 85356 München

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