airberlin stellt Verbindung Stuttgart Abu Dhabi ein

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Die Fluggesellschaft airberlin wird ihren Nonstopflug von Stuttgart nach Abu Dhabi zum 31. Mai 2016 einstellen. Das gab die Airline heute bekannt.

Seit Dezember 2014 verbindet airberlin in einer Codeshare-Verbindung Stuttgart mit dem Emirat mit einem Airbus A 320. Die Durchführung dieser zunächst politisch umstrittenen Codeshare-Verbindung wurde erst vor kurzem durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg richterlich bestätigt.

Flughafengeschäftsführer Prof. Georg Fundel bedauert diesen Schritt: „Es zeigt sich immer wieder, wie schwer es ist, ohne unbeschränkte und fair gestaltete Landerechte in einem abgeschotteten Markt im Wettbewerb zu bestehen. Verbindungen in diese Region, die mit einem konkurrenzfähigen Produkt ab Stuttgart geflogen werden, sind für unser exportorientiertes Bundesland sehr wichtig und werden von der Wirtschaft immer wieder gefordert. Auch der Tourismus im Land hat im vergangenen Jahr von den zahlreichen arabischen Gästen stark profitiert. Dass Interkontinentalverbindungen ab Stuttgart grundsätzlich funktionieren, beweist die tägliche Verbindung der Delta Air Lines nach Atlanta, die seit fast 30 Jahren eine Erfolgsstory darstellt“, so Fundel.

Die Fluggesellschaft airberlin begründet das Ende der Verbindung mit einer Netzwerkanpassung. Der Flughafen Stuttgart rechnet für das laufende Jahr unverändert mit steigenden Passagierzahlen.

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