airberlin startet mit neuer Langstreckenkabine

Mit neuen Sitzen in der Business und Economy Class sowie neuem Inflight Entertainment System ist das erste Flugzeug der A330-200 Langstreckenflotte der airberlin an den Start gegangen.

In der Business Class bieten jetzt vollautomatische Sitze einen hervorragenden Sitz- und Liegekomfort. Der neue Sitz verfügt über einen Neigungswinkel von 170 Grad und kann damit in einen bequemen Liegesitz mit einer Länge von 181 cm und einer Breite von 50 cm verwandelt werden. Des Weiteren hat jeder Sitz selbstverständlich einen Stromanschluss für das Laptop oder andere elektronische Geräte. Nach der Umrüstung verfügt die Business Class über 20 Sitzplätze. In der Economy Class kommen neue Leichtbau-Sitze zum Einsatz. Die Verwendung schmalerer Rückenlehnen gewährleistet eine maximale Beinfreiheit und vergrößert den sogenannten „Living Space“. Hinzu kommen weitere Annehmlichkeiten wie verstellbare Kopfstützen, Mantelhaken und Literaturtaschen. Die Economy Class bietet nach der Umrüstung 279 Gästen Platz. Auch im Bereich Bordunterhaltung setzt airberlin neue Maßstäbe. Das Audio-Video-on-Demand-System bietet ein individuelles Unterhaltungsprogram. Gäste können aus einem umfangreichen Angebot von Kino-Highlights, Serien, Spielen und Musikalben bis hin zu Hörbüchern nach Belieben auswählen. Die hochauflösenden 8,9 Zoll Monitore nutzen moderne LED-Technologie und sind mittels Touchscreen zu bedienen. Eine USB-Schnittstelle für das Laden von kleinen elektronischen Geräten wie z.B. iPhone und Blackberry befindet sich direkt am Monitor. Bis zum Beginn des Sommerflugplans 2012 sollen alle Langstreckenflugzeuge umgerüstet sein.