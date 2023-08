airberlin startet die Feriensaison 2012

In dieser Woche beginnen in den nördlichen Bundesländern die Sommerferien und damit die Sommerreisewelle in ganz Deutschland. Die Urlaubssaison erstreckt sich bis Mitte September, wenn die Ferien in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt zu Ende geh

In Berlin rechnet Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft bereits am kommenden ersten Ferienwochenende mit 94.000 Reisenden. Die meisten Gäste starten nach Palma de Mallorca. Auf der Mittelstrecke reisen zahlreiche Familien in die Türkei, auf das spanische Festland und auf die Kanaren. Als Langstrecken-Destinationen sind besonders New York und Miami gefragt, ebenso attraktiv sind die zahlreichen Verbindungen nach Abu Dhabi und darüber hinaus nach Asien und Australien. Eine Woche später folgen die Ferien in Hessen und in Rheinland-Pfalz. Ab Frankfurt fliegt airberlin vor allem in das spanische Drehkreuz nach Palma de Mallorca, nach Ägypten oder nach Italien. Wer sich noch nicht entschieden hat, kann ab Frankfurt zu zahlreichen Zielen beispielsweise in Griechenland oder an den Strand von Usedom fliegen. Danach erreicht die Sommerreisewelle am ersten Juliwochenende Düsseldorf. Der größte Flughafen im bevölkerungsreichsten Bundesland wird dann bis zu 22.000 airberlin Gäste täglich zählen. Sie fliegen bevorzugt auf die Balearen und Kanaren, weshalb airberlin das Flugprogramm hier besonders verstärkt hat. Gleiches gilt für Flüge nach Nordamerika, etwa nach Los Angeles, Las Vegas, San Francisco oder Vancouver. Ebenso beliebt sind europäische Reiseziele wie beispielsweise Italien. Auch von Düsseldorf erreichen airberlin Gäste Abu Dhabi und damit weitere Ziele in Asien und Australien. In Niedersachsen und Sachsen starten airberlin Gäste von Hannover und Dresden bevorzugt in die Türkei, nach Palma de Mallorca und nach Griechenland. Urlauber aus Bayern und Baden-Württemberg gehen zum Teil schon vor ihrem amtlichen Ferienbeginn Anfang August ab München und Stuttgart auf Reisen. Airberlin