airberlin setzt auf Geschäftsreisen

airberlin Boeing 737-800 (Foto: airberlin)

Mit einem neuen Konzept will airberlin Branchenprimus bei den Geschäftsreisenden und Firmenkunden werden. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands führt die neue Marke “airberlin business benefits” ein.

Mit ihr sollen die vielen Vorteile für Unternehmen besser herausgestellt und gebündelt werden. Gleichzeitig werden der Komfort und Service für Geschäftsreisende und Firmenkunden ausgebaut.

“Wir werden für den Geschäftsreisenden die erste Wahl. Unser Anspruch ist es dabei, allen Unternehmen das passende Produkt im gewünschten Buchungskanal anzubieten. Wir verbessern unsere Leistungen und Produkte für den Kunden und bündeln unser Portfolio unter einer neuen Marke, die in den nächsten Jahren konsequent erweitert werden soll”, sagt Götz Ahmelmann, Chief Commercial Officer bei airberlin.

Unter der Marke “airberlin business benefits” bietet airberlin künftig drei verschiedene Förderprogramme für Unternehmen an: das bewährte Mittelstandsprogramm Business Points, das bereits über 15.000 Unternehmen nutzen und das stetig ausgebaut wird; das neue Firmenprodukt Business Pro, das unter anderem die kostenfreie Umbuchung auch im FlyClassic Tarif ermöglicht und auf BestBuy fokussierte Unternehmen zielt; und das Produkt Business Prime, das verbesserte Firmenratenmodell der airberlin, mit noch mehr Möglichkeiten, Flexibilität und attraktiveren Flugpreisen. Weitere Informationen finden Unternehmen auf airberlin.com/businessbenefits.

“airberlin wächst bei den Geschäftsreisen stark und konnte auch auf der Langstrecke mit Hilfe unserer neuen Business Class neue Kunden gewinnen. Das Geschäftsreise-Segment ist für airberlin von hoher strategischer Bedeutung und wird weiter ausgebaut”, sagt Stefan Magiera, Vice President Global Corporate Sales bei airberlin.

Um Firmenkunden auch im Web künftig das erweiterte Angebot mit noch mehr Funktionalitäten anbieten zu können, wird airberlin zudem neue technische Lösungen entwickeln. Gleichzeitig bleibt die Fluggesellschaft auch in Zukunft enger Partner der Firmenreisebüros und TMC sowie der Anbieter von Online Booking Engines.

“Wir wollen bei Geschäftsreisen durch Innovationen weiter wachsen. Dabei werden wir uns auch in Zukunft an den Wünschen unserer Kunden orientieren. Attraktive Preise spielen dabei eine ebenso große Rolle wie die Prozesse unserer Firmenkunden”, so Magiera.

airberlin