airberlin präsentiert Mai Verkehrszahlen
20.06.2017 PS
airberlin beförderte im Monat Mai weltweit 2.232.915 Fluggäste und hat 2,818 Millionen Sitze angeboten.
Insgesamt legten die Fluggäste 3,387 Milliarden Passagierkilometer (RPK) bei 4,290 Milliarden verfügbaren Sitzplatzkilometern (ASK) zurück. Der Sitzladefaktor betrug im Mai 79,0 Prozent.
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Mai 2017
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2017 kumuliert
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Kapazität 2.817.818
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Kapazität 11.749.750
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Fluggäste 2.232.915
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Fluggäste 9.036.306
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ASK in Mio. 4.290
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ASK in Mio. 18.745
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RPK in Mio. 3.387
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RPK in Mio. 15.121
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Auslastung in % 79,0
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Auslastung in % 80,7