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airberlin präsentiert Mai Verkehrszahlen

20.06.2017 PS
airberlin Q400
airberlin Bombardier Q400 (Foto: Bombardier)

airberlin beförderte im Monat Mai weltweit 2.232.915 Fluggäste und hat 2,818 Millionen Sitze angeboten.

Insgesamt legten die Fluggäste 3,387 Milliarden Passagierkilometer (RPK) bei 4,290 Milliarden verfügbaren Sitzplatzkilometern (ASK) zurück. Der Sitzladefaktor betrug im Mai 79,0 Prozent.

 

Mai 2017

2017 kumuliert

Kapazität                    2.817.818

 

Kapazität                       11.749.750

Fluggäste                   2.232.915

Fluggäste                      9.036.306

 

ASK in Mio.                        4.290

ASK in Mio.                         18.745

RPK in Mio.                        3.387

RPK in Mio.                         15.121

 

Auslastung in %                 79,0

Auslastung in %                   80,7
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