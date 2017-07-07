airberlin präsentiert Juni Verkehrszahlen
07.07.2017 JS
Im Juni hat airberlin 2.312.666 Fluggäste befördert. Der Sitzladefaktor betrug 84,5 Prozent und konnte gegenüber dem Vormonat deutlich gesteigert werden.
Im gesamten Netzwerk der airberlin wurden im Juni 2,799 Millionen Sitze angeboten und die Fluggäste legten 3,776 Milliarden Passagierkilometer (RPK) zurück. Die verfügbaren Sitzplatzkilometer (ASK) lagen bei 4,468 Milliarden.
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Juni 2017
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2017 kumuliert
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Kapazität 2.799.251
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Kapazität 14.549.001
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Fluggäste 2.312.666
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Fluggäste 11.348.972
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ASK in Mio. 4.468
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ASK in Mio. 23.213
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RPK in Mio. 3.776
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RPK in Mio. 18.897
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Auslastung in % 84,5
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Auslastung in % 81,4