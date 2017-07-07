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airberlin präsentiert Juni Verkehrszahlen

07.07.2017 JS
airberlin Airbus A321
airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Im Juni hat airberlin 2.312.666 Fluggäste befördert. Der Sitzladefaktor betrug 84,5 Prozent und konnte gegenüber dem Vormonat deutlich gesteigert werden.

Im gesamten Netzwerk der airberlin wurden im Juni 2,799 Millionen Sitze angeboten und  die Fluggäste legten 3,776 Milliarden Passagierkilometer (RPK) zurück. Die verfügbaren Sitzplatzkilometer (ASK) lagen bei  4,468 Milliarden.

 

Juni 2017

2017 kumuliert

Kapazität           2.799.251

 

Kapazität        14.549.001

Fluggäste           2.312.666

Fluggäste            11.348.972

 

ASK in Mio.           4.468

ASK in Mio.           23.213

RPK in Mio.          3.776

RPK in Mio.          18.897

 

Auslastung in %    84,5

Auslastung in %        81,4
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