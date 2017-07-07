airberlin präsentiert Juni Verkehrszahlen

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Im Juni hat airberlin 2.312.666 Fluggäste befördert. Der Sitzladefaktor betrug 84,5 Prozent und konnte gegenüber dem Vormonat deutlich gesteigert werden.

Im gesamten Netzwerk der airberlin wurden im Juni 2,799 Millionen Sitze angeboten und die Fluggäste legten 3,776 Milliarden Passagierkilometer (RPK) zurück. Die verfügbaren Sitzplatzkilometer (ASK) lagen bei 4,468 Milliarden.