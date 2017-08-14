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airberlin präsentiert Julizahlen

14.08.2017 JS
airberlin Q400
airberlin Bombardier Q400 (Foto: Bombardier)

Im Juli beförderte airberlin 2.441.107 Fluggäste und verzeichnete eine Auslastung in Höhe von 87,1 Prozent.

Der Sitzladefaktor konnte gegenüber dem Vormonat um deutliche 2,6 Prozent gesteigert werden.

In ihrem globalen Streckennetz hat airberlin im Juli 2,905 Millionen Sitze angeboten. Die Fluggäste legten 4,046 Milliarden Passagierkilometer (RPK) zurück und die verfügbaren Sitzplatzkilometer (ASK) beliefen sich auf  4,645 Milliarden.

 

Juli 2017

2017 kumuliert

Kapazität                    2.905.438

 

Kapazität                     17.454.439

Fluggäste                   2.441.107

Fluggäste                     13.790.079

 

ASK in Mio.                        4.645

ASK in Mio.                         27.857

RPK in Mio.                       4.046

RPK in Mio.                         22.943

 

Auslastung in %                 87,1

Auslastung in %                   82,4
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