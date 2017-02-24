Fliegerweb logo

airberlin präsentiert Januarzahlen

24.02.2017 JS
airberlin Airbus A321
airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Das weltweite Fluggastaufkommen der airberlin belief sich im Januar auf 1.516.500 Fluggäste. Insgesamt legten die Passagiere 2,717 Milliarden Passagierplatzkilometer zurück.

Zum Jahresbeginn verzeichnet airberlin eine Kapazität in Höhe von 2,165 Millionen Sitzen. Die Fluggesellschaft mit ihren Drehkreuzen in Berlin und Düsseldorf hat zu Beginn des Jahres 3,545 Milliarden Sitzplatzkilometer (ASK) angeboten.

Die Auslastung betrug im ersten Monat des Jahres 76,6 Prozent.

Hinweis: Aufgrund der derzeitigen Restrukturierung der airberlin sind die hier vorgestellten Kennzahlen nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.

 

Januar 2017

Kumuliert 2017

Kapazität

2.165.456

2.165.456

Fluggäste

1.516.500

1.516.500

ASK in Mio.

3.545

3.545

RPK in Mio.

2.717

2.717

Auslastung in %

76,6

76,6
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.