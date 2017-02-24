airberlin präsentiert Januarzahlen

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Das weltweite Fluggastaufkommen der airberlin belief sich im Januar auf 1.516.500 Fluggäste. Insgesamt legten die Passagiere 2,717 Milliarden Passagierplatzkilometer zurück.

Zum Jahresbeginn verzeichnet airberlin eine Kapazität in Höhe von 2,165 Millionen Sitzen. Die Fluggesellschaft mit ihren Drehkreuzen in Berlin und Düsseldorf hat zu Beginn des Jahres 3,545 Milliarden Sitzplatzkilometer (ASK) angeboten.

Die Auslastung betrug im ersten Monat des Jahres 76,6 Prozent.

Hinweis: Aufgrund der derzeitigen Restrukturierung der airberlin sind die hier vorgestellten Kennzahlen nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.