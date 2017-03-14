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airberlin präsentiert Februarzahlen

14.03.2017 JS
airberlin Airbus A330
airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin verzeichnete im Februar ein weltweites Passagieraufkommen in Höhe von 1.511.083 Fluggästen.

Im Streckennetz der airberlin legten die Passagiere insgesamt 2,635 Milliarden Passagierplatzkilometer (RPK) zurück. Die Kapazität im Netzwerk belief sich auf 2,070 Millionen Sitze und die Fluggesellschaft hat im Februar 3,267 Milliarden Sitzplatzkilometer (ASK) angeboten. In Hinblick auf die Auslastung konnte im Vergleich zum Vormonat (Januar 2017) der Sitzladefaktor von 76,6 Prozent auf 80,7 Prozent erhöht werden und liegt saisonal damit auf einem stabilen Niveau.
 

Februar 2017

2017 kumuliert

Kapazität                    2.069.968

 

Kapazität                       4.235.424

Fluggäste                    1.511.083

 

Fluggäste                      3.027.583

           

ASK in Mio.                        3.267

  

ASK in Mio.                         6.812

 

RPK in Mio.                        2.635

 

RPK in Mio.                         5.352

 

Auslastung in %                80,7

Auslastung in %                   78,6
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