airberlin präsentiert Februarzahlen

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin verzeichnete im Februar ein weltweites Passagieraufkommen in Höhe von 1.511.083 Fluggästen.

Im Streckennetz der airberlin legten die Passagiere insgesamt 2,635 Milliarden Passagierplatzkilometer (RPK) zurück. Die Kapazität im Netzwerk belief sich auf 2,070 Millionen Sitze und die Fluggesellschaft hat im Februar 3,267 Milliarden Sitzplatzkilometer (ASK) angeboten. In Hinblick auf die Auslastung konnte im Vergleich zum Vormonat (Januar 2017) der Sitzladefaktor von 76,6 Prozent auf 80,7 Prozent erhöht werden und liegt saisonal damit auf einem stabilen Niveau.

