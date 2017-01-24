airberlin optimiert das Flugprogramm nach Italien

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin hat im Rahmen der neuen Netzwerkstrategie die Flugzeiten nach Italien optimiert und Frequenzen sowie Kapazitäten für wichtige Städteverbindungen für den kommenden Sommer erhöht.

So verbessert sich auch die Anbindung an die Drehkreuze Berlin-Tegel und Düsseldorf bei vielen Flügen.

Die strategisch wichtigen Verbindungen von Berlin-Tegel und Düsseldorf nach Rom und Mailand-Linate wurden als Langstrecken-Feeder noch besser in die Drehkreuz-Struktur eingebunden.

Die Flüge zwischen Berlin und Rom sind ab Sommer 2017 an alle Langstreckenflüge und die europäischen Ziele, die airberlin ab Berlin anbietet, angebunden. airberlin erhöht die Anzahl der täglichen Flüge von zwei auf drei. Zusätzlich bietet airberlin eine tägliche Frequenz an, die im Codeshare von Airline Partner Alitalia durchgeführt wird.

Ab Ende März 2017 fliegt airberlin mit zwei zusätzlichen Frequenzen viermal täglich von Berlin nach Mailand-Linate und optimiert die Abflugzeiten. Reisenden stehen nun Anschlussverbindungen für alle Langstreckenziele, die ab Berlin angeboten werden, zur Verfügung.

Darüber hinaus werden die Flugzeiten der bis zu drei täglichen airberlin Flüge von Düsseldorf nach Mailand und Rom optimiert, so dass zahlreiche Anschlussflüge zur Verfügung stehen. Beide Städteverbindungen werden zusätzlich mit einer Frequenz von Alitalia im Codeshare angeboten.

Auch die Verbindung von Düsseldorf nach Bologna erhält eine zusätzliche Frequenz am Samstag, so dass an allen Wochentagen drei Flüge zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurden die Flugzeiten optimiert, um noch mehr Anschlussflüge in Düsseldorf zu ermöglichen. Die Verbindung nach Mailand erhält zusätzliche Flüge an den Wochenenden, wodurch an sieben Tagen in der Woche drei tägliche Flüge angeboten werden. Auch die Abflugzeiten der drei täglichen Flüge zwischen Düsseldorf und Florenz wurden zu diesem Zweck angepasst.

airberlin