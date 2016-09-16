airberlin neue Europa Business Class ist buchbar

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Die neue airberlin Business Class für Kurz- und Mittelstreckenflüge ist ab sofort zur Buchung freigeschaltet.

Ab dem 4. Oktober 2016 wird der exklusive Service an Bord von airberlin erlebbar sein. "Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen ab dem kommenden Monat mit der neuen Business Class auf innerdeutschen und europäischen Flügen ein Produkterlebnis bieten können, dass nahtlos an den mehrfach ausgezeichneten Service unserer Business Class auf der Langstrecke anknüpft. Diese Produkterweiterung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg in das Premium-Segment der europäischen Airlines", sagt Stefan Pichler, Chief Executive Officer von airberlin.

Gäste der Business Class genießen in der ersten Sitzreihe an Bord besonders große Beinfreiheit sowie einen garantiert freien Mittelplatz. Nach einer persönlichen Begrüßung durch die Kabinen-Crew wird ein erfrischender Smoothie in Bio-Qualität der Berliner Fruchtmanufaktur Proviant als Willkommensgetränk gereicht. Darüber hinaus kann jeder Gast nach Belieben ein warmes Gericht sowie Snacks und Getränke aus dem umfangreichen Bordmenü auswählen. Für zusätzlichen Komfort sorgt ein Kissen für jeden Gast.

Für Reisende in der Business Class sind darüber hinaus zwei Gepäckstücke mit einem Gewicht bis je 32kg sowie zwei Handgepäckstücke bis je 8kg inklusive. Die vollständig flexiblen Tickets für die Business Class können kostenlos umgebucht und erstattet werden und auch Sitzplatzreservierungen sind in der Business Class kostenfrei. Zu den weiteren Vorzügen zählen beispielsweise das Einchecken am Priority-Schalter, die Fastlane an der Sicherheitskontrolle, der Zugang zu Lounges und exklusiven Wartebereichen im airberlin Streckennetz sowie das Priority-Boarding.

Zur Einführung ist die neue Business Class ab heute bis einschließlich 21. September 2016 bereits ab 825 CHF hin und zurück buchbar. Teilnehmern des airberlin Vielfliegerprogramms topbonus werden für jeden Kurz- und Mittelstreckenflug in der Business Class bis 31. Dezember dieses Jahres aktionsweise 300 Prozent der Entfernungsmeilen gutgeschrieben.

Tickets sind auf www.airberlin.com/ebc, im Reisebüro oder rund um die Uhr telefonisch über das airberlin Service Center buchbar (Tel: 0848 737 800; 0,08 CHF/min).