airberlin mit stabiler Auslastungsentwicklung in 2016

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Während im Dezember 2016 ein Auslastungsrückgang um 1,5 Prozent verzeichnet wurde, konnte zugleich die kumulierte Auslastung für das Gesamtjahr 2016 auf 84,3 Prozent erhöht werden.

Insgesamt kann airberlin trotz eines herausfordernden Marktumfelds auf eine stabile Auslastungsentwicklung im Jahr 2016 zurückblicken. Bei den angebotenen Sitzplatzkilometern (ASK) verzeichnete airberlin im Dezember 2016 darüber hinaus einen Anstieg um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Das weltweite Fluggastaufkommen verringerte sich im Dezember um 1,3 Prozent auf 1.646.214 Fluggäste. Die zurückgelegten Passagierplatzkilometer (RPK) blieben hingegen mit einem Rückgang von 0,1 Prozent auf 2,863 Milliarden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu stabil.

