airberlin mit stabiler Auslastung im November

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin verzeichnet bei einer gleichzeitigen Kapazitätsreduzierung in Höhe von 4,4 Prozent im Monat November eine nahezu konstante Auslastung.

Diese ist um 0,6 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. Im kumulierten Vergleich steigerte airberlin ihre Auslastung um 0,2 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent. Einhergehend mit der fortlaufenden Kapazitätskonsolidierung verringerte sich das Fluggastaufkommen im November um 6,9 Prozent auf 1.808.853 Fluggäste.

Die zurückgelegten Passagierplatzkilometer (RPK) gingen um 5,1 Prozent auf 2,972 Milliarden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) verringerten sich um 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

