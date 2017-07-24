airberlin mit mehr USA Flügen im Winter

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft bietet im kommenden Winter mehr Interkontinentalflüge denn je an.

Ab Zürich sind Zubringerflüge mit airberlin buchbar. „Unser Engagement in Düsseldorf weiten wir erneut aus und stationieren dort mit Beginn des Winterflugplans zwölf statt bisher elf Langstreckenflugzeuge. Diese setzen wir für zusätzliche Flüge in die USA ein. In Berlin-Tegel passen wir daher unsere Kapazitäten an die fragile Infrastruktur an und reduzieren unsere Langstreckenflotte vor Ort um ein Flugzeug auf fünf“, sagt airberlin CEO Thomas Winkelmann.

Mehr Flüge in die USA

airberlin setzt ihre Neupositionierung als Netzwerkcarrier im Winterflugplan 2017/18 fort und erweitert im Vergleich zum Vorjahr ihr Angebot an USA-Flügen. Damit baut airberlin an ihren Standorten Düsseldorf mit 63 Prozent und Berlin mit 13 Prozent mehr Flügen im Vergleich zum Vorjahr ihre Marktführerschaft als größter Anbieter für Langstreckenflüge erneut aus.

Erstmals fliegt airberlin in diesem Jahr auch während des Winterflugplans nach San Francisco. Die im Mai aufgenommene Verbindung von Düsseldorf nach Orlando wird ganzjährig angeboten und ist somit zum ersten Mal Bestandteil des Winterflugplans von airberlin. Insgesamt bietet airberlin im kommenden Winter 39 Flüge ab Düsseldorf nach Nordamerika an. Weitere Ziele in den USA ab Düsseldorf sind Fort Myers, Los Angeles, Miami und New York (JFK).

airberlin fliegt außerdem mit einer zusätzlichen Frequenz und damit fünfmal pro Woche ab Berlin-Tegel nach Miami. Chicago fliegt airberlin im Winter sechsmal wöchentlich und Miami fünfmal wöchentlich an, und damit beide Strecken einmal mehr als im vergangenen Winter. Damit bietet airberlin im kommenden Winter ab Tegel 18 Flüge in die USA an.

Attraktives Flugangebot in die Karibik

Auch im kommenden Winter fliegt airberlin ab Düsseldorf nach Curacao. Die rotweißen Jets starten in Düsseldorf jeweils dienstags und donnerstags in Richtung niederländische Antillen. „airberlin fliegt als einzige deutsche Airline nach Curacao und entsprechend beliebt ist die Karibikinsel bei unseren Gästen. Der Standort Düsseldorf überzeugt hier mit seinem großen Einzugsgebiet bis in die Niederlande. Daher bieten wir die Verbindung auch im kommenden Winter an“, erläutert Winkelmann.

Dreimal wöchentlich fliegt airberlin ab Düsseldorf nach Cancun in Mexiko. Kuba liegt weltweit bei Reisenden im Trend. airberlin fliegt jeweils zweimal pro Woche ab Düsseldorf nach Havanna und Varadero und bietet Urlaubern somit die besten Bedingungen für eine Rundreise. Zusätzlich gibt es einen wöchentlichen Flug ab Berlin nach Varadero. Insgesamt fünfmal pro Woche bringt airberlin Sonnenhungrige Passagiere ab Düsseldorf komfortabel in die Dominikanische Republik. Vier Flüge pro Woche steuern Punta Cana an und jeweils samstags fliegt airberlin nach Puerto Plata.

Komfort an Bord

Alle airberlin Langstreckenflüge werden mit Jets des Typs Airbus A330-200 durchgeführt. Jedes der Flugzeuge ist mit einer Business Class mit 19 FullFlat Seats ausgestattet. Gäste genießen dort einen exklusiven Service sowie ausgewählte Speisen und Getränke in Premium-Qualität. Auch in der Economy Class legt airberlin Wert auf den größtmöglichen Komfort: Auf jedem der 46 XL Seats, genießen airberlin Gäste 20 Prozent mehr Beinfreiheit und damit im Branchenvergleich den größten Sitzabstand auf Transatlantikflügen.

Passagiere, die einen Langstreckenflug in der Economy Class mit airberlin gebucht haben, können als schmackhafte Alternative zum regulären Catering bis zwölf Stunden vor Abflug den Restaurantservice airgusto nutzen: Dabei können Gäste je nach Startflughafen aus zahlreichen Menüs von verschiedenen Berliner oder Düsseldorfer Szenerestaurants wählen. Die Bestellung ist bis zwölf Stunden vor Abflug mithilfe der Buchungsnummer auf iFleat.com oder über die kostenfreie iFleat-App möglich. Weitere Informationen zum Restaurantservice sind unter airberlin.com/airgusto verfügbar.

Ab sofort sind alle zusätzlichen USA-Verbindungen sowie die Flüge nach Curacao inklusive Zubringerflüge ab Zürich für den kommenden Winter 2017/18 auf www.airberlin.com zur Buchung freigeschaltet. Flugtickets können außerdem telefonisch unter 0180 6 - 334 334 (dt. Festnetz: 0,20 € pro Anruf / dt. Mobilfunknetz: max. 0,60 € pro Anruf) und im Reisebüro gebucht werden.

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