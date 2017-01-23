airberlin mit mehr USA Flügen ab Berlin Tegel

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin baut die Marktführerschaft in Berlin-Tegel weiter aus und bietet noch mehr Flüge nach Miami und New York (JFK) zum kommenden Sommerflugplan an.

Bereits ab dem 13. April 2017 werden die ursprünglich geplanten zehn Flüge pro Woche nach New York um vier ergänzt, so dass an jedem Wochentag zwei tägliche Flüge zur Verfügung stehen. Miami wird statt drei– fünfmal pro Woche angeboten.

Täglich startet ein Airbus A330-200 um 13:35 Uhr in Berlin-Tegel, ausgestattet mit Economy und Business Class. In der Business Class lässt sich der Flug auf FullFlat Seats bei einem Drei-Gänge-Menü und hochwertigen Getränken und Weinen genießen. Aber auch in der Economy Class, zum Beispiel auf einem der 46 XL Seats, die 20 Prozent mehr Beinfreiheit bieten, vergeht die Zeit bis zur Ankunft in New York um 16:15 Uhr wie im Flug. Der zweite Flug verlässt Berlin um 18:50 Uhr und erreicht New York um 21:30 Uhr Ortszeit.

Die Verbindung von Berlin-Tegel nach Miami, die ab diesem Jahr erstmals ganzjährig angeboten wird, wird ab Mitte April von drei auf fünf wöchentliche Flüge erhöht. Dienstags, donnerstags und samstags hebt ein A330-200 um 9:25 Uhr in Berlin ab und landet um 13:55 Uhr Ortszeit in Miami. Die Flüge am Donnerstag und Sonntag starten um 15:20 Uhr und erreichen Miami um 19:50 Uhr.

Ab Anfang Mai 2017 werden darüber hinaus die beiden kalifornischen Destinationen San Francisco und Los Angeles mit drei beziehungsweise vier Flügen pro Woche neu ins Programm ab Berlin aufgenommen.

Insgesamt bietet airberlin im Sommerflugplan 2017 84 Nonstop-Flüge pro Woche zu acht Zielen in den USA an: New York (JFK), Boston, Orlando (neu), Miami, Fort Myers, Chicago, Los Angeles, San Francisco.

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