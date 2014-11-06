airberlin mit mehr Fluggästen im Oktober

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft konnte im Oktober 2014 mit 3.056.987 Fluggästen einen Zuwachs von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Die insgesamt von Passagieren zurückgelegten Kilometer (RPK) im weltweiten Streckennetz der Airline erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent auf 4.621,9 Milliarden. Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) betrugen im Oktober 5,5 Milliarden. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Auslastung ist bei einem Ausbau der Kapazität zum Vorjahr in Höhe von 2,1 Prozent weitestgehend stabil (-0,6 Prozentpunkte).