airberlin mit mehr Fluggästen im August

Im August 2014 konnte airberlin mit 3.472.836 Fluggästen einen Zuwachs von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchen.

Die insgesamt von Passagieren zurückgelegten Kilometer (RPK) im weltweiten Streckennetz erhöhten sich auf 5,4 Milliarden, ein Plus von 3 Prozent. Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) betrugen im August knapp über 6 Milliarden, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Ausbau des Angebots wurde gut angenommen, so dass sich die Auslastung um 1,3 Prozentpunkte auf ein sehr hohes Niveau von 89,31 Prozent erhöhte.

In den ersten acht Monaten lag die Anzahl der Fluggäste mit insgesamt 21.460.581 leicht über dem Niveau des Vorjahres (+0,3 Prozent). Die zurückgelegten Passagierkilometer stiegen von Januar bis August auf 33,192 Milliarden (Vorjahr: 32,947 Milliarden), die angebotenen Sitzplatzkilometer stiegen auf 39,653 Milliarden (Vorjahr: 38,596 Milliarden).