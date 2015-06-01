airberlin mit mehr Flügen von Zürich nach Mallorca

airberlin Boeing 737-800 (Foto: airberlin)

Sonnige Aussichten für Schweizer Urlauber! Aufgrund der großen Nachfrage wird airberlin im Sommer zwei zusätzliche Flüge von Zürich nach Palma de Mallorca anbieten.

Auch die neue Verbindung nach Faro boomt und wird in den Winter hinein verlängert. Zudem werden demnächst die Winter-Flüge nach Ägypten buchbar sein - im gleichen Umfang wie in der vergangenen Saison. "Die Schweizer lieben ihre Berge, aber sie lieben eben auch das Meer. Das zeigt der kontinuierliche Anstieg unserer Frequenzen und das Gästeaufkommen in den vergangenen drei Jahren", sagt Stefan Pichler, CEO von airberlin.

Pichler weiter: "Wir haben in der Schweiz noch einiges vor! Wir wollen unsere touristische Position ausbauen. Die Schweiz ist ein guter Markt, auf dem airberlin eine tragende Rolle spielt und weiter spielen wird. Auf die Schweiz bezieht sich ein wichtiger Teil unserer Kernaktivitäten."

Ab Juli wird es zwei zusätzliche Flüge ab Zürich (dienstags und mittwochs) nach Palma de Mallorca geben. airberlin fliegt damit im Sommer bis zu 30 Mal pro Woche aus der Schweiz auf die Baleareninsel (19 Frequenzen Zürich - Palma de Mallorca, 11 Frequenzen Basel - Palma de Mallorca). airberlin startet seit November 2004 von Zürich aus nach Palma de Mallorca, seit April 2006 von Basel aus. Pro Jahr bringt airberlin mehr als 150.000 Passagiere aus der Schweiz nach Mallorca.

"Und besonders dürfen sich jetzt auch die Golfer aus der Schweiz freuen. Denn unsere Verbindung zwischen Zürich und Faro läuft so gut, dass wir uns entschieden haben, die Strecke in den Winter zu verlängern", sagt Stefan Gutknecht, Director Sales Switzerland bei airberlin. Damit bietet airberlin ein beliebtes Produkt auch gerade für die Golfer an der Algarve an.

Eine weitere positive Entwicklung zeigt sich bei den Flugverbindungen zwischen der Schweiz und Ägypten. Trotz einer ausgeprägten Wettbewerbssituation wird airberlin das Land am Roten Meer im gleichen Umfang wie im vergangenen Winter anfliegen - bis zu achtmal pro Woche. Ab sofort sind die Verbindungen buchbar.

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