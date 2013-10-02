airberlin mit mehr Flügen nach Österreich
02.10.2013 SRÄB
Österreich ist bei Privatreisenden und Geschäftsreisenden als Flugziel gleichermaßen beliebt. Daher erhöht airberlin ab 1. November 2013 montags bis freitags die Flugverbindungen ab Berlin-Tegel und Düsseldorf nach Wien von fünf auf sechs tägliche Flüge.Im Winter 2013 fliegt airberlin somit 36 Mal pro Woche ab Düsseldorf und 37 Mal wöchentlich ab Berlin-Tegel in die österreichische Bundeshauptstadt. Dreimal täglich ist Wien ab Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Nürnberg mit airberlin erreichbar. Auch Salzburg fliegt airberlin ab 13. Dezember 2013 öfter an: Zukünftig hebt airberlin in Hamburg zehn Mal pro Woche Richtung Salzburg ab. Auch ab Berlin-Tegel und Düsseldorf fliegt die Airline mehrmals täglich nach Salzburg. Sechsmal pro Woche verbindet airberlin die deutsche Hauptstadt mit Graz.