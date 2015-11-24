airberlin mit hervorragender CO2 Bilanz

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

Die Klimaschutzorganisation atmosfair hat ihren aktuellen Airline Index 2015 veröffentlicht. Airberlin schnitt dabei hervorragend ab.

Der Index vergleicht die Treibhausgasemissionen der 198 größten Fluggesellschaften weltweit und bewertet deren CO2-Effizienz. Unter den großen Linienfluggesellschaften mit deutlich mehr als einer Million Passagieren nimmt Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft im weltweiten Vergleich den ersten Platz* ein und überzeugt durch herausragend geringe Emissionswerte bei der CO2 Effizienz.

Felix Genze, Vice President Performance Improvement bei airberlin: "Wir freuen uns sehr über das Ergebnis als Ausdruck unserer intensiven langjährigen Arbeit an der Steigerung der Ökoeffizienz. Wir sind stolz, dass sich unsere Fluggäste mit der Wahl für airberlin bewusst dafür entscheiden, bei Ihrer Reise einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck zu hinterlassen, als bei vergleichbaren Fluggesellschaften."

Mit einem durchschnittlichen Flottenalter von nur 6 Jahren verfügt airberlin über eine der jüngsten Flotten Europas und betreibt sehr ehrgeizig das Programm "ökoeffizientes Fliegen. Ein stetig wachsender Katalog von derzeitig rund 70 Maßnahmen aus den Bereichen Flugplanung, Gewichtsreduzierung, Flugzeugmodernisierung und optimierten Flugverfahren verringert Emissionen und spart nachhaltig Kerosin ein. Seit 2008 arbeiten airberlin Experten kontinuierlich und abteilungsübergreifend an dem Programm. So werden airberlin Flugzeuge regelmäßig hinsichtlich ihrer aerodynamischen Beschaffenheit optimiert. Durch eine kontinuierlich optimierte Beladung und Kabinenausstattung entlastet airberlin die Umwelt.

Nicht zuletzt sorgt das eigens für den Flugbetrieb konzipierte "Fuel Efficiency Coaching Programm" von airberlin für die stetige Weiterbildung unserer Cockpit Crews im Bereich ökoeffizientes Fliegen.

Untersucht wurde durch atmosfair der CO2-Ausstoß einer Fluggesellschaft pro Kilometer und Transportleistung. Den CO2-Ausstoß berechnet der Index für alle beflogenen Strecken über den Flugzeugtyp, die Triebwerke, die Verwendung von Winglets bzw. Sharklets (aerodynamische Flügelspitzen), die Sitz- und Frachtkapazität sowie deren Auslastungen auf jedem einzelnen Flug.

Datenquellen sind ausschließlich die internationaler Organisationen wie ICAO oder IATA und eine Reihe spezialisierter Datendienste der Luftfahrtbranche sowie Computermodelle von Flugzeugingenieuren.**

Neben der überzeugenden Umweltbilanz beim atmosfair Airline Index 2015 erlangte airberlin auch beim Transatlantic Airline Fuel Efficiency Ranking 2014, welches diesen Monat durch das ICCT (The International Council on clean transportation) vorgestellt wurde, den zweiten Platz.

Für ihr Engagement im Bereich Ökoeffizienz wurde airberlin in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet und nimmt mit einem durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von 3,3 Litern pro 100 Passagierkilometer eine Vorreiterfunktion beim ökoeffizienten Fliegen ein.

* Im Durchschnitt 76,8 von 100 möglichen Punkten / Effizienzklasse C

** Quelle: atmosfair Airline Index 2015

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