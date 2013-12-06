airberlin mit größerem November Angebot

Im November des Jahres hat airberlin Ihr Angebot im Vergleich zum Vorjahresmonat erweitert. Besonders die Langestreckenverbindungen hat airberlin im Vergleich zum Vorjahr stark ausgebaut.

Die Auslastung im gesamten airberlin Streckennetz betrug im November 80,0 Prozent und lag damit aufgrund der erstmalig im Winter geflogenen zusätzlichen Frequenzen unter dem Wert des Vorjahresmonats (81,9 Prozent). Insgesamt begrüßte airberlin 2.005.879 Gäste im November 2013.

In den bisherigen elf Monaten des Jahres 2013 liegt die Auslastung der Flüge bei 85,1 Prozent und damit im Jahresvergleich 1,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Von Januar bis Ende November begrüßte airberlin insgesamt über 29,715 Millionen Fluggäste. Das gesamte Sitzplatzangebot (ASK) betrug 53,511 Milliarden Kilometer, die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) 45,533 Milliarden.

airberlin erhöhte im November die angebotenen Sitzplatzkilometer im Jahresvergleich um 4,2 Prozent auf 3,944 Milliarden (Vorjahr: 3,783 Milliarden). Die zurückgelegten Passagierkilometer stiegen um 1,8 Prozent auf 3,154 Milliarden (Vorjahr: 3,099 Milliarden).

Im Jahr 2013 hat airberlin die Berechnung der Auslastung geändert. Die Auslastungsermittlung wurde dem Branchenstandard angepasst und die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) den verfügbaren Sitzplatzkilometern (ASK) gegenübergestellt. Für den Jahresvergleich wurde die Auslastung aus dem Jahr 2012 ebenfalls neu berechnet.

November 2013 November 2013 kumuliert Auslastung in % 80,0 (-1,9 PP) 85,1 (+1,5 PP) ASK in Mio. 3.944,0 (+4,2%) 53.511,5 (-5,6%) RPK in Mio. 3.154,3 (+1,8%) 45.532,6 (-3,9%) Fluggäste 2.005.879 (-3,1%) 29.715.143 (-5,7%)

PM: airberlin