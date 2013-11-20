airberlin mit Weihnachtsflieger

Als Fluggesellschaft verbindet airberlin tagtäglich Menschen und ganze Kontinente miteinander. Unter dem Motto „Flying home for Christmas“ ist ab sofort auch wieder ein Weihnachtsflieger für airberlin im Einsatz.

Die Boeing 737-800 ist bis in den Januar hinein im europäischen Streckennetz der Airline unterwegs. Wer traditionell mit airberlin über die Feiertage nach Hause fliegt, hat also gute Chancen im Weihnachtsflieger zu sitzen. Der Erstflug des airberlin Weihnachtsfliegers geht von Düsseldorf nach Kopenhagen. „Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr mit meiner Crew den ersten Flug mit dem airberlin Weihnachtsflieger durchführen darf. Es ist immer etwas Besonderes, mit dem airberlin Weihnachtsflieger Gäste zu Ihren Familien und Freunden zu bringen“, sagt First Officer Andreas Graute. In diesem Jahr spiegelt das Design des Weihnachtsfliegers eine Lichterkette wieder. Für jeden Tag im Advent gibt es eine Kerze. „Die Fenster unseres Flugzeugs stellen dabei den Kerzenschein dar. Damit haben wir erstmals ein Weihnachtsdesign, dass nachts ganz anders wirkt als tagsüber. So vermittelt unser Flugzeug in den Abendstunden eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre“, sagt André Rahn, Senior Vice President Marketing. Die Kreation für das Design stammt von RAPP Germany. Auch von innen zeigt sich das Flugzeug im weihnachtlichen Gewand mit Kopfstützenüberzügen in einer Sonderedition. Bereits am 13. November erreichte die Boeing mit der Kennung D-ABMS, die intern liebevoll „Merry Santa“ genannt wird, den Hangar 7 am Düsseldorfer Flughafen. Dort wurde zunächst der Flugzeugrumpf intensiv gereinigt. Am 14. November begann der Einsatz für das siebenköpfige Team der airberlin technik. Zunächst wurden alle zu beklebenden Oberflächen nochmals mit einem speziellen Reinigungsmittel behandelt. Anschließend wurde die luftfahrtzertifizierte und besonders UV-beständige Folie auf dem Rumpf des Flugzeuges angebracht. Zuletzt wurde ein Kantenlack, der sogenannte Edgesealer, am Rande der Anströmkante angebracht, um ein Ablösen der Folie zu vermeiden und einen optimalen Luftstromfluss zu garantieren. Die Folie mit der Lichterkette ist nur 80 Mikrometer dünn, 15,32 m lang und 1,87 m hoch. Im Jahr 2010 gab es erstmals einen airberlin Weihnachtsflieger in digitaler Form auf airberlin.com. Basierend auf dem Wunsch vieler Gäste, hob im November 2011 der erste echte airberlin Weihnachtsflieger ab. Damit ist airberlin die einzige deutsche Airline, die einen Weihnachtsflieger hat. airberlin