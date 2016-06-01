airberlin mit Vollcharterflügen nach Beirut

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Auch in diesem Sommer bieten airberlin und der Veranstalter „Fly Beirut “ wieder saisonalen Flüge von Düsseldorf und Berlin-Tegel nach Beirut im Vollcharter an.

Die erfolgreiche Partnerschaft geht mittlerweile in das dritte Jahr und wurde seitdem kontinuierlich ausgebaut. Aufgrund der steigenden Nachfrage bieten die Partner in diesem Jahr sogar noch mehr Flüge in die libanesische Hauptstadt an als im Vorjahr, heißt es in einer Medienmitteilung.

Neu hinzugekommen sind sechs Termine von Berlin-Tegel nonstop nach Beirut. Damit finden im Zeitraum vom 25. Juni bis 4. September 2016 insgesamt 17 Flüge von den beiden deutschen Abflughäfen nach Beirut statt. Weitere Termine über den Sommer hinaus sind in Planung.

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