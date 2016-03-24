airberlin mit Codeshare nach Moskau

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin bietet in Zusammenarbeit mit dem russischen Partner S7 Airlines ab sofort wieder Flüge von Berlin nach Moskau an.

Der russische oneworld Partner S7 Airlines nimmt ab 27. März 2016 zunächst fünf Flüge pro Woche, ab Mai dann eine tägliche Verbindung zwischen der russischen und der deutschen Hauptstadt auf. airberlin bietet die Flüge im Codeshare unter eigener Flugnummer an.

„Wir freuen uns, dass unsere Fluggäste wieder Flüge von Berlin nach Moskau mit S7 bei airberlin buchen können. Die Flüge ergänzen unser bestehendes Codeshare-Abkommen, in dessen Rahmen wir im kommenden Sommer insgesamt rund 400 Flüge im Codeshare mit unserem langjährigen Partner anbieten“, Stephan Nagel, SVP Alliances & Cooperation bei airberlin.

„airberlin und S7 verbindet eine langjährige Partnerschaft – zunächst bilateral und dann unter dem Dach der oneworld Allianz. Das bestehende Codeshare-Abkommen haben wir bereits 2008 unterzeichnet. Wir freuen uns nun darauf, airberlin Gäste an Bord der neuen S7 Flüge zwischen Berlin, Düsseldorf und Moskau-Domodedovo sowie auf den 15 Anschlussverbindungen innerhalb Russlands zu begrüßen“, so Igor Veretennikov, S7 Group deputy CEO for Strategy.

Die Codeshareflüge starten um 15:40 Uhr von Berlin-Tegel und erreichen Moskau am frühen Abend um 19:25 Uhr. Zurück geht es von Moskau Domodedovo jeweils um 13:05 Uhr mit Landung um 14:50 Uhr in Berlin.

Die neuen Codeshareflüge werden in das seit 2008 bestehende Abkommen zwischen airberlin und S7 Airlines integriert. Dies beinhaltet, dass airberlin die S7 Flüge von Moskau nach Frankfurt, München und Düsseldorf unter AB-Flugnummer anbietet. Im kommenden Sommerflugplan erhöht S7 stufenweise die Anzahl der Flüge zwischen Moskau und Düsseldorf auf eine tägliche Verbindung. Russlandreisende haben zudem die Möglichkeit, via Moskau einen weiterführenden S7 Flug zu insgesamt 17 russischen Zielen, beispielsweise nach St. Petersburg, Sotchi, Irkutsk, Krasnodar, Woronesh oder Jekaterinburg bei airberlin zu buchen.

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