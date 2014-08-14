airberlin mit Auktion für Business Class Upgrades

airberlin ist die erste deutsche Airline, die eine Auktion für Business Class Upgrades auf der Langstrecke anbietet.

Mit "airberlin exquisite" haben Gäste die Möglichkeit bis 72 Stunden vor Abflug für ein Upgrade in die Business Class zu bieten. Unter airberlin.com/upgrade kann jeder Gast prüfen, ob eine Auktion für den jeweiligen Flug zur Verfügung steht und ein Gebot abgeben. Ob dieses erfolgreich war, erfährt der Gast bis 12 Stunden vor Abflug. "Mit dem neuen Service bieten wir Gästen die Möglichkeit, sich auch spontan das exklusive Flugerlebnis in der Business Class zu gönnen. Der Gast kann dabei entscheiden, wieviel er bereit ist auszugeben. Wer in der Business Class an Bord geht, entscheidet sich dann unter den abgegeben Geboten", sagt Jacob Fischer, Vice President Distribution bei airberlin.

Mit dem Upgrade genießen Gäste den Komfort der neuen airberlin Business Class sowie die Vorzüge Priority Check-in, Fast Lane Boarding und Lounge-Zutritt. airberlin hat die Ausstattung ihrer Business Class mit den neuen FullFlat Sitzen im Frühjahr 2014 abgeschlossen und bietet damit ihren Gästen vollständig horizontale Betten. Die Konfiguration mit 13 Einzel- und sechs Doppelsitzen sorgt für eine gesteigerte Privatsphäre und ermöglicht den Zutritt zum Gang von jedem Platz. Ein erstklassiges Entertainment-System sowie die Gourmet-Verköstigung aus dem Hause Sansibar runden das exklusive Flugerlebnis ab.