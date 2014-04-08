airberlin mit 2,2 Millionen Fluggästen im März

Im März 2014 konnte airberlin insgesamt 2.257.808 Fluggäste an Bord begrüßen. Diese legten fast 3,7 Milliarden Kilometer im globalen airberlin Streckennetz zurück und sorgten mit 84,1 Prozent für eine Auslastung auf hohem Niveau.

Wie auch in den Vormonaten hat airberlin die Kapazität im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter ausgebaut. Durch mehr ganzjährige Verbindungen vor allem auf touristischen Routen und der Langstrecke reduziert die Fluggesellschaft bisherige saisonale Schwankungen zwischen Winter- und Sommerflugplan und etabliert ihre Angebote langfristig im Markt.

Da sich das für den Flugverkehr wichtige Ostergeschäft in diesem Jahr erst im April bemerkbar macht, liegen Gästeanzahl (-4,4 Prozent) und Auslastung (-3,6 Prozent-Punkte) im März unter dem Vorjahresmonat, der noch die Osterferien beinhaltete. airberlin verzeichnet auch in diesem Jahr bereits wieder eine hohe Nachfrage über die Osterfeiertage. Hier sind neben den klassischen Mittelmeerverbindungen vor allem die Strecken mit Frequenzerhöhungen zu den Kanaren und nach New York (JFK) und Chicago stark gefragt.

Die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) gingen im März im Jahresvergleich aufgrund des fehlenden Ostergeschäfts um 2,5 Prozent auf 3,673 Milliarden (Vorjahr: 3,766 Milliarden) zurück. Die angebotenen Sitzplatzkilometer stiegen um 1,8 Prozent auf 4,369 Milliarden (Vorjahr 4,294 Milliarden).