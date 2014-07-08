airberlin meldet mehr Fluggäste

Im Juni 2014 konnte airberlin mit insgesamt 3.250.891 Fluggästen einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchen.

Insgesamt legten die Gäste im letzten Monat über 4,8 Milliarden Kilometer im globalen airberlin Streckennetz zurück. Da airberlin mit annähernd 5,8 Milliarden angebotenen Sitzplatzkilometern das Angebot im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht ausbaute (+1,0 Prozent), liegt die Auslastung im Juni 2014 mit 84,0 Prozent auf einem hohen Niveau, jedoch etwas unter dem Wert des Vorjahresmonats (84,9 Prozent).

Auch im ersten Halbjahr des Jahres 2014 begrüßte airberlin mit insgesamt 14.633.797 Fluggästen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (+0,2 Prozent) und erzielte eine hohe Auslastung von 82,2 Prozent. Das gesamte Sitzplatzangebot betrug 27,656 Milliarden Kilometer, die zurückgelegten Passagierkilometer 22,722 Milliarden.