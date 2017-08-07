airberlin kooperiert mit JetBlue

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin hat einen neuen starken Partner in den USA. Fluggäste profitieren damit von zahlreichen attraktiven Umsteigeverbindungen in den Vereinigten Staaten.

Dank einer neuen Kooperationsvereinbarung mit der amerikanischen Fluggesellschaft JetBlue können Passagiere ab sofort bei airberlin ihren Flug in die USA sowie Weiterflüge mit JetBlue zu 31 Zielen in den Vereinigten Staaten buchen. Diese starten ab dem 12. September 2017 ab New York (JFK), Boston und Orlando.

„Wir freuen uns, dass wir mit JetBlue einen neuen starken Partner im wichtigen Wachstumsmarkt USA an unserer Seite haben. Dies ist erst der Anfang unserer Zusammenarbeit. Wir arbeiten gemeinsam daran, unsere Partnerschaft in den kommenden Monaten auszubauen“, sagt Götz Ahmelmann, Chief Commercial Officer von airberlin.

Die Vorteile für airberlin Passagiere liegen insbesondere in den zahlreichen Umsteigeverbindungen am John F. Kennedy Airport in New York, der zugleich das zentrale Drehkreuz für den Flugbetrieb von JetBlue ist. airberlin fliegt New York zwei Mal pro Tag ab Düsseldorf und einmal täglich ab Berlin an. Das Gepäck wird selbstverständlich auf allen Verbindungen bis zum Zielflughafen durchgecheckt. Auch eine Kooperation der Vielfliegerprogramme von airberlin und JetBlue ist geplant, sodass Teilnehmer von topbonus auch auf Flügen von JetBlue Meilen sammeln können.

Streckenübersicht für Umsteigeziele mit JetBlue in den USA

Ab New York (JFK): Bermuda, Bridgetown, Boston, Buffalo, Charleston, Fort Lauderdale, Los Angeles, Orlando, West Palm Beach, Portland, Rochester, Fort Myers, Santo Domingo, San Francisco, San Juan, Santiago, Syracuse, Jacksonville, Raleigh/Durham, Tampa

Ab Boston (BOS): Atlanta, Buffalo, Baltimore, Washington (National), Denver, Newark, Fort Lauderdale, New York (JFK), Los Angeles, New York (La Guardia), Orlando, Philadelphia, Raleigh/Durham, San Francisco

Ab Orlando (MCO): Boston, Washington (National), Newark, White Plains, New York (JFK), New York (La Guardia)