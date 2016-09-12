airberlin kündigt Düsseldorf-Genf an

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Am 14. November 2016 startet erstmals ein airberlin Flug ab Düsseldorf Richtung Genf. Bis zu dreimal täglich verbindet airberlin Düsseldorf mit der zweitgrößten Stadt der Schweiz.

Nach Zürich erhöht airberlin ihre Frequenzen ab Berlin und Düsseldorf. 36 Mal pro Woche fliegt airberlin im kommenden Winter ab Düsseldorf nach Zürich und erhöht ihr Angebot damit um 16 Prozent auf dieser Strecke im Vergleich zum Vorjahr. Ab Berlin startet airberlin im Winterflugplan 37 Mal pro Woche und damit dreimal mehr als im Vorjahr Richtung Zürich. Wien wird weiterhin mit 23 Flügen pro Woche an Zürich angebunden. Außerdem fliegt airberlin zahlreiche touristische Destinationen ab Zürich an.

„Wir setzen konsequent auf den Ausbau unserer Drehkreuze Berlin und Düsseldorf. Die Schweiz ist ein wichtiger Kernmarkt für airberlin. Mit der Aufnahme von Genf in unser Netzwerk bieten wir namhaften Unternehmen der Region über Düsseldorf Anschluss an unser internationales Streckennetz. Gleichzeitig ist Genf ein attraktives Ziel für Urlauber aus Nordrheinwestfalen und den Niederlanden“, sagt airberlin CEO Stefan Pichler.

Das neue Flugangebot bindet Genf an das interkontinentale Streckennetz von airberlin an: Die USA, Abu Dhabi und die Karibik sind mit einem kurzen Stopp in Düsseldorf erreichbar. Zusätzlich profitieren Reisende aus Genf auch innerhalb Europas von kurzen Umsteigezeiten für Flüge via Düsseldorf etwa nach Hamburg, Dresden, Stockholm, Kopenhagen und zu touristischen Zielen wie Ponta Delgada auf den Azoren, Keflavik in Island sowie auf die Blumeninsel Madeira.

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