airberlin gibt neue Strecke in die USA bekannt

airberlin setzt ihre USA-Offensive fort und startet ab 23. März 2013 nonstop von Berlin nach Chicago.

Damit verbindet airberlin als erste Airline überhaupt die deutsche Hauptstadt mit der Metropole im US-Bundesstaat Illinois. Nach der Einführung der Nonstop-Verbindung von Berlin nach Los Angeles im Mai ist dies bereits die zweite USA-Premiere für airberlin in kürzester Zeit.

airberlin wird die neue Strecke zum Start der Osterferien Ende März 2013 aufnehmen. Mit Beginn des Sommerflugplans ab Mai 2013 erweitert airberlin die Anzahl der wöchentlichen Nonstop-Flüge dann von drei auf fünf.

Prof. Dr. Rainer Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Die neue Verbindung nach Chicago ist ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes Berlin-Brandenburg. Ich möchte unserem Homecarrier airberlin ausdrücklich für das in uns gesetzte Vertrauen danken. Mit den Flugzielen Chicago, Los Angeles, Miami und New York ist Berlin jetzt sehr gut mit den USA vernetzt."

S.E. Philip D. Murphy, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Deutschland: „Ich begrüße diesen neuen Nonstop-Flug von Berlin nach Chicago, der eine neue Verbindung zwischen der großartigen Hauptstadt Deutschlands und dem Herzen Amerikas eröffnet."

Paul Gregorowitsch, CCO airberlin: „Mit Chicago nimmt airberlin bereits die siebte US-Destination in den Flugplan auf und stellt damit die Weichen für weiteres Wachstum in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Nonstop-Flug nach Chicago ist für uns ein strategisch bedeutsamer Schritt, um die Vernetzung des Berlin-Hubs mit den Drehkreuzen unserer Partner weiter voranzutreiben. So ist Chicago gleichzeitig auch das zweitgrößte Drehkreuz unseres oneworld® Partners American Airlines. Für die Gäste von airberlin sowie von American Airlines ergibt sich durch diese Netzwerkerweiterung ein großes Spektrum an Verbindungen sowohl in Europa als auch in den USA."

Ab 1. Mai 2013 geht es jeweils montags, mittwochs, donnerstags, samstags sowie sonntags mit einem Airbus A330-200 in rund neun Stunden Flugzeit in die Metropole am Lake Michigan. Im Zeitraum vom 23. März bis 31. April 2013 bietet airberlin den Nonstop-Flug jeden Montag, Donnerstag und Samstag an. Start in Berlin ist um 10:00 Uhr und Landung auf dem Chicago O‘Hare International Airport um 12:10 Uhr. Der Rückflug von Chicago startet um 15:25 Uhr und erreicht die Hauptstadt um 07:00 Uhr am Morgen des Folgetages.