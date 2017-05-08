airberlin fliegt von Düsseldorf nach Orlando

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin hat am 6. Mai 2017 ihre neue Nonstop-Verbindung von Düsseldorf nach Orlando aufgenommen.

airberlin Flug AB7006 mit Kapitän Peter Hackenberg und seinen zehn Crewmitgliedern startete mit 220 Passagieren an Bord pünktlich um 11:00 Uhr vom Flughafen Düsseldorf in Richtung USA. Die planmäßige Landung erfolgte nach rund zehn Stunden Flugzeit um 15:00 Uhr Ortszeit auf dem Orlando International Airport (MCO).

airberlin fliegt in der Sommersaison fünf Mal pro Woche nach Orlando. Ab dem kommenden Winter wird das Angebot in die Stadt, die weltweit für ihre einzigartigen Themenparks wie das Walt Disney World Resort bekannt ist, auf eine tägliche Frequenz aufgestockt. Orlando ist neben Miami und Fort Myers die dritte airberlin Destination in Florida. Mit 21 wöchentlichen Abflügen ab Düsseldorf und Berlin ist airberlin derzeit die deutsche Airline mit den meisten Nonstop-Verbindungen in den Sunshine State und damit der Florida-Flieger ab Deutschland.

„Der Start unserer neuen Strecke nach Orlando ist eine gute Nachricht für den Luftverkehrsstandort Düsseldorf und für die neue airberlin. Mit der Aufnahme der Strecke setzen wir einen wesentlichen Schritt unserer strategischen Neuausrichtung in die Tat um und bauen die Langstrecken ab Düsseldorf weiter aus. Insgesamt haben wir die Kapazität in unserem Flugprogramm nach Florida in den vergangenen zwölf Monaten um 76 Prozent erhöht, während das Wachstum auf unseren USA-Strecken bei durchschnittlich 53 Prozent lag. Wir freuen uns sehr darauf, Geschäftsreisende und Urlauber gleichermaßen nach Orlando zu bringen sowie noch mehr internationale Gäste nach Düsseldorf zu fliegen. airberlin ist der neue Florida-Flieger“, sagt airberlin CEO Thomas Winkelmann.

„Die airberlin konzentriert sich auf ihr Drehkreuz in Düsseldorf. Hierfür ist die neue Streckenaufnahme nach Orlando ein weiteres klares Signal, das uns sehr freut. Mit Blick auf Nordamerika fliegt airberlin von Düsseldorf darüber hinaus nach New York, Los Angeles, Miami, Fort Myers, Boston und San Francisco“, so Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. „Orlando bietet sich mit seinen weltbekannten Vergnügungsparks natürlich besonders für Fluggäste an, die eine Erlebnisreise nach Florida geplant haben. Das Orange County ist aber beispielsweise auch im Bereich Tagungswirtschaft ein gefragtes Geschäftsreiseziel.“

Bereits am Check-in auf dem Flughafen Düsseldorf wurden die Gäste des Erstfluges auf Orlando eingestimmt und mit einem Präsent von Walt Disney World überrascht. Mit den Original-Ohren von Mickey und Minnie Mouse stieg die Vorfreude der rund 220 Passagiere auf die touristische Attraktion Nummer eins in Orlando, der vielleicht magischste Ort der Welt. Auch die Kabinenbesatzung des Fluges AB7006 ließ sich den Spaß nicht nehmen und trug anlässlich des Erstfluges und zur Freude der Passagiere von Disney inspirierte Outfits.

airberlin fliegt in der aktuellen Sommersaison 84 Mal pro Woche nonstop zu acht Zielen in den USA: Boston, Chicago, Fort Myers, New York, Miami, Los Angeles, Orlando und San Francisco. Die Flüge werden mit Langstreckenjets des Typs A330-200 durchgeführt. An Bord gibt es eine Business Class mit 19 FullFlat Seats sowie eine Economy Class mit 46 XL Seats. Auf diesen genießen Passagiere 20 Prozent mehr Beinfreiheit und damit den größten Sitzabstand in einer Economy Class auf Langstreckenflügen.

Flugtickets nach Orlando und zu vielen weiteren Zielen sind buchbar auf airberlin.com, rund um die Uhr telefonisch unter 01806 334 334 oder im Reisebüro.

airberlin, Flughafen Düsseldorf