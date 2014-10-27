airberlin fliegt nach Milano Linate

Seit Sonntag, 26. Oktober 2014, starten und landen alle Flüge der airberlin group auf dem Flughafen Mailand Linate.

Die Crew des Flugs AB8406 aus Düsseldorf, Mitarbeiter von Alitalia sowie Bodenmitarbeiter von airberlin begrüßten die ersten Flüge mit einem offiziellen "Benvenuto Linate". Das Codeshare-Abkommen zwischen der airberlin group und Alitalia ermöglicht es den Fluggesellschaften, alle insgesamt 412 Nonstop-Flüge von airberlin, NIKI und Alitalia zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien ihren Gästen unter gemeinsamer Flugnummer anzubieten. Milano Linate ist der Stadtflughafen von Mailand.