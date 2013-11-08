airberlin feiert 5 Jahre Berlin – Paris

Seit fünf Jahren verbindet airberlin die Metropolen an Seine und Spree sowie die Menschen dieser beiden Städte miteinander.

Anlässlich dieses Jubiläums suchte airberlin deshalb die Gäste mit den emotionalsten Geschichten rund um die beiden Hauptstädte. Zwei Gäste wurden ausgewählt und flogen heute mit airberlin nach Paris, wo sie am Flughafen Orly schon sehnsüchtig erwartet wurden. Die Berlinerin Doris Franke traf letztes Jahr nach 35 Jahren ihre große Liebe Pascal wieder und pendelt nun zwischen Berlin und Paris, bevorzugt natürlich mit der Airline mit Herz. Auch Klaus Kronewitz konnte eine langjährige Freundin in die Arme schließen, die er 1972 auf einem Schüleraustausch kennengelernt hat. Aktuell fliegt airberlin montags bis freitags zwei Mal täglich ab Berlin-Tegel nach Paris-Orly und bietet insgesamt zwölf Verbindungen pro Woche an.