airberlin erweitert Restaurantservice airgusto

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin erweitert ihren weltweit einzigartigen Restaurantservice airgusto und bietet diesen ab dem 1. Februar zusätzlich auf allen Langstreckenverbindungen ab Düsseldorf sowie erstmals auf Flügen ab New York und Abu Dhabi an.

Im Oktober 2016 hatte airberlin den Restaurantservice auf Langstreckenflügen ab Berlin eingeführt – mit rasant wachsender Beliebtheit bei ihren Fluggästen.

Passagiere, die einen Langstreckenflug in der Economy Class mit airberlin gebucht haben, können inzwischen aus mehr als 20 Menüs von 17 verschiedenen Szenerestaurants wählen. Um sicherzustellen, dass der Geschmack und die Textur der Speisen auch in 10.000 Metern Höhe qualitativ genauso überzeugen wie beim Restaurantbesuch in Berlin, Düsseldorf, New York oder Abu Dhabi, gilt der Qualität und Frische besonders hohe Aufmerksamkeit. Die Gerichte werden nach den Originalrezepten der Partner-Restaurants zubereitet und von Köchen abgeschmeckt, die auf das Catering für die Luft spezialisiert sind.

Die flugtauglichen Menüs werden dann unter strengen Sicherheits- und Hygienestandards ins Flugzeug verladen und an Bord auf Porzellangeschirr serviert.

Auf Flügen ab Düsseldorf bringt zum Beispiel das Restaurant Menta Cucina Italiana italienisches Flair an Bord, das Restaurant Seoul verwöhnt Sie mit authentischer koreanischer Küche. Auf Flügen, die ab New York starten, können sich airberlin Passagiere den amerikanischen Burger von Burger Joint oder die Mac&Cheese der Macbar an Bord schmecken lassen. Auf Flügen ab Abu Dhabi verwöhnen die Restaurants Circo und Byblos mit toskanischen oder libanesischen Köstlichkeiten. Die Preise für die dreigängigen Menüs variieren zwischen 19 und 39 Euro. Den ersten 100 Gästen, die den airgusto Service ab Düsseldorf bestellen, serviert airberlin kostenfrei ein Glas Champagner.

Die Bestellung ist bis zwölf Stunden vor Abflug mithilfe der Buchungsnummer auf iFleat.com oder über die kostenfreie iFleat-App möglich. Weitere Informationen zum Restaurantservice sind unter airberlin.com/airgusto verfügbar.

airberlin bietet auf Langstreckenflügen regulär ein Full-Service-Konzept und serviert je nach Flugdauer bis zu zwei warme Mahlzeiten sowie kalte und heiße Getränke. Auch eine Auswahl an alkoholischen Getränken wie Bier, Wein oder Sekt sind im Flugpreis inklusive. Bei Vorbestellung sind auch zahlreiche Sondermenüs als kostenfreie Alternative zum regulären Essen an Bord verfügbar. Dazu gehören vegetarische oder vegane Menüs ebenso wie

gluten- und laktosefreie Mahlzeiten, Speisen für Diabetiker, koscheres und muslimisches Essen oder Kindermenüs für Kinder ab zwei Jahren.

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