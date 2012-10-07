airberlin erhöht im September die Auslastung

airberlin hat im Vergleich zum Vorjahresmonat die Auslastung im September 2012 um 2,6 Prozentpunkte auf 85,45 Prozent erhöht.

airberlin hat im Vergleich zum Vorjahresmonat die Auslastung im September 2012 um 2,6 Prozentpunkte auf 85,45 Prozent erhöht.

Im letzten Monat begrüßte airberlin 3.537.477 Fluggäste an Bord, 4,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat (September 2011: 3.683.519 Fluggäste). Da airberlin im Rahmen des Effizienzsteigerungsprogramms „Shape and Size“ die Kapazität um 6,9 Prozent verringerte, stieg die Auslastung im Monatsvergleich auf 85,45 Prozent (September 2011: 82,85 Prozent).

In den ersten neun Monaten des Jahres 2012 hat airberlin die Auslastung im Jahresvergleich um 1,4 Prozentpunkte gesteigert. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft reduzierte die Kapazität im Jahresvergleich insgesamt um 6,8 Prozent auf 32.800.538 Sitzplätze. Gleichzeitig beförderte airberlin 26.250.669 Fluggäste und damit nur 5,1 Prozent weniger als in den Monaten Januar bis September des Jahres 2011 und erhöhte somit die Auslastung der Flüge auf insgesamt 80,03 Prozent.

September 2012 September 2012 kumuliert Kapazität 4.139.729 (-6,9 %) Kapazität 32.800.538 (-6,8 %) Passagiere 3.537.477 (-4,0 %) Passagiere 26.250.669 (-5,1 %) Auslastung in % 85,45 (+2,6 PP) Auslastung in % 80,03 (+1,4 PP)

airberlin

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Saab produziert weitere Querrudersätze für A320 Familie. A400M mit provisorischer Musterzulassung. F-35 wird teurer. A380 Antrieb wird sparsamer. Briten kaufen nun doch F-35B.