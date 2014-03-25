airberlin erhöht Frequenzen nach Chicago

Seit dem 23. März 2013 verbindet airberlin Berlin mit Chicago. Ab diesem Sommer erhöht die Airline ihre Frequenzen nach Chicago und fliegt ab Mai täglich nonstop in die Metropole am Lake Michigan.

Sehr gute Umsteigeverbindungen gibt es ab zahlreichen deutschen Städten sowie ab Österreich und der Schweiz. Ab Chicago bietet airberlin ihren Gästen danke des Codeshare-Abkommens mit dem oneworld® Partner American Airlines zudem 41 Anschlussziele innerhalb der USA an. So können Reisende ab Berlin via Chicago bequem unter anderem nach Denver, New Orleans oder Seattle fliegen.