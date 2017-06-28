airberlin bringt Radsportfans zur Tour de France

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Wenn am 1. Juli der Startschuss zur diesjährigen Tour de France fällt, schaut die ganze Welt auf Düsseldorf.

Zum ersten Mal seit 30 Jahren findet die sogenannte Grand Départ, die große Abfahrt, wieder in Deutschland statt. airberlin bringt Radsportfans aus der ganzen Welt zum Tour-Auftakt an die berühmte Königsallee: mit bis zu 181 Starts und Landungen täglich ist airberlin die größte Airline am Flughafen Düsseldorf. Es bestehen exzellente Direktverbindungen aus den USA nach Düsseldorf sowie zahlreiche Verbindungen innerhalb Europas und Deutschlands.

Wer beim großen Finale am 23. Juli in Paris dem Siegerteam auf der Champs-Élysées zujubeln möchte, profitiert vom engmaschigen europäischen Streckennetz von airberlin. Beispielsweise geht es zwei Mal täglich von Berlin-Tegel zum Flughafen Charles-de-Gaulles in Paris. Zudem gibt es hervorragende Verbindungen für Radsportfans aus den USA. Start und Finale der Tour der France finden jeweils an einem Wochenende statt. Wer sich seinen Wunschflug sichern möchte, sollte diesen so früh wie möglich buchen.

Das Fahrrad muss nicht zu Hause bleiben

Für Fans, die bei der Tour de France nicht nur zusehen, sondern sich selbst aufs Rad schwingen möchten, transportiert airberlin auch die Fahrräder zum Reiseziel. Die Mitnahme von Sport- und Sondergepäck kostet zwischen 50 und 250 Euro, abhängig vom Gewicht, dem gewählten Tarif und dem Buchungszeitpunkt. Es kann bequem während der Flugbuchung oder auch nachträglich bis 30 Stunden vor Abflug online gebucht werden. Für Besitzer der topbonus Service Card, sowie für alle Statuskunden, ist der Transport von Fahrrädern bis 23 Kilogramm in der Economy Class und bis 32 Kilogramm in der Business Class kostenfrei. Die Service Card gibt es für eine Jahresgebühr von 119 Euro. Sie bietet viele zusätzliche Extras, wie die kostenfreie Mitnahme eines weiteren Gepäckstückes, die kostenlose Sitzplatzreservierung oder vergünstigte Upgrades auf XL-Seats.

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