airberlin bietet Rundflug zum Nordpol an

Ein Rundflug zum Nordpol. airberlin und die Experten der Deutschen Polarflug bieten im Frühjahr 2015 diese außergewöhnliche Reise wieder an.

Am 25. April wird um 9 Uhr morgens der Flug AB1111 ab Düsseldorf in die Weiten der Arktis starten. Ein Airbus A330-200 aus der Langstreckenflotte von airberlin wird dabei nicht nur den Nordpol und das arktische Meer überfliegen. Auch abgelegene Polarregionen wie Spitzbergen und die schnee- und eisbedeckte Ostküste Grönlands können vom Flugzeug aus beobachtet werden.

“Dieser Sonderflug ist bereits der achte Nordpolflug, den airberlin durchführt. Die Resonanz ist jedes Jahr sehr positiv und für unsere Gäste ist es ein ganz besonderes Flugerlebnis. Wir hatten schon Teilnehmer aus den USA oder Australien, die nach Düsseldorf gereist sind, um bei diesem Flug dabei zu sein”, so Karsten von dem Hagen, Leiter Verkauf Sonderflüge bei airberlin.

Für Unterhaltung und Hintergrundinformationen über die einzigartige Natur der Arktis sorgen Vorträge von Polarforschern an Bord. Ebenso werden Filme über die Polarregion gezeigt. Ein nordisch-inspiriertes Bord-Menü, das eigens für den Sonderflug zusammengestellt wird, rundet das Programm der zwölfstündigen Rundreise ab. Tickets sind online ab 444 Euro buchbar.