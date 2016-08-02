airberlin bietet Codeshare Flüge mit Flybe

airberlin Boeing 737-800 (Foto: airberlin)

airberlin und Flybe starten neues Codeshare-Abkommen und erweitern damit ihr Streckennetz.

airberlin, Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft, hat am 2. August 2016 ein neues Codeshare-Abkommen mit Flybe, der größten regionalen Fluggesellschaft Europas mit den meisten Regionalflughäfen innerhalb von UK bekannt gegeben. Auf Basis der neuen Codeshare-Kooperation mit Flybe stärkt airberlin über die bereits bestehenden Codeshare-Strecken in das Vereinigte Königreich hinaus ihre Marktposition in Großbritannien. Die Kooperation umfasst 316 wöchentliche Flüge, 15 neue Strecken sowie fünf zusätzliche Destinationen innerhalb Großbritanniens und ist airberlin’s 23. Codeshare Partnerschaft. airberlin Fluggäste profitieren ab sofort von neuen Nonstopflügen ab den deutschen Flughäfen Düsseldorf, Berlin-Tegel, Hannover, München und Stuttgart zu britischen Städten wie Birmingham, Cardiff, Doncaster Manchester und Southampton. Darüber hinaus umfasst das Codeshare-Abkommen auch neue Verbindungen zwischen Hannover und Mailand-Malpensa in Italien und Lyon, als neue Destination in Frankreich

Geschäfts- und Urlaubsreisenden, die mit Flybe fliegen, bieten sich zudem dank des neuen Flugangebots komfortable, direkte Verbindungen ab den airberlin Drehkreuzen Düsseldorf und Berlin-Tegel nach unter anderem Skandinavien, Polen, Frankreich, Österreich sowie in die Schweiz und auf der Langstrecke nach Abu Dhabi, San Francisco, Boston, Los Angeles oder New York. Von dem größeren Flugangebot innerhalb von Deutschland und Europa sowie in die Vereinigten Staaten profitieren vor allem Flybe Passagiere. Der neue Codeshare mit airberlin ist die zehnte weltweit bestehende Codeshare-Vereinbarung für Flybe.

Neil Mills, Chief Strategy & Planning Officer airberlin: „Unser neues Codeshare-Abkommen mit Flybe bietet unseren Fluggästen mehr Wahlmöglichkeiten und erweitert unser Flugangebot in das Vereinigte Königreich signifikant. Dank unseres Partners Flybe können Geschäfts- und Urlaubsreisende jetzt noch komfortabler reisen und profitieren von exzellenten Verbindungen zu unseren attraktiven Langstreckenverbindungen ab Düsseldorf und Berlin-Tegel.“

Vincent Hodder, Chief Revenue Officer bei Flybe: „Wir sind hocherfreut, airberlin als einen wichtigen neuen Codeshare-Partner begrüßen zu dürfen und unser umfassendes Codeshare-Angebot dadurch zu erweitern. Diese Zusammenarbeit ermöglicht den Passagieren eine noch bessere Anbindung an deutsche und britische Airports und darüber hinaus an das weltweite Streckennetz von airberlin.“

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