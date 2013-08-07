airberlin begrüßt über 3,4 Millionen Passagiere

Im Monat Juli 2013 konnte airberlin über 3,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen und die Auslastung im Jahresvergleich mit 86,62 Prozent auf sehr hohem Niveau stabilisieren.

Im Monat Juli 2013 konnte airberlin über 3,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen und die Auslastung im Jahresvergleich mit 86,62 Prozent auf sehr hohem Niveau stabilisieren.

Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) reduzierte airberlin im Zuge der Flugplanoptimierung um 3,8 Prozent auf 6,005 Milliarden (Vorjahr: 6,242 Milliarden). Auch die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) reduzierten sich daher und aufgrund einer etwas reduzierten Anzahl Spontanreisender wegen der sehr hohen Temperaturen im Juli um 4,7 Prozent auf 5,202 Milliarden (Vorjahr: 5,459 Milliarden).

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2013 konnte airberlin die Auslastung der Flüge im Jahresvergleich um 2,7 Prozentpunkte auf 84,88 Prozent steigern und insgesamt über 18 Millionen Fluggäste begrüßen. Das gesamte Sitzplatzangebot betrug 32,630 Milliarden Kilometer, die zurückgelegten Passagierkilometer 27,697 Milliarden.

Im Jahr 2013 hat airberlin die Berechnung der Auslastung geändert. Die Auslastungsermittlung wurde dem Branchenstandard angepasst und die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) den verfügbaren Sitzplatzkilometern (ASK) gegenübergestellt. Für den Jahresvergleich wurde die Auslastung aus dem Jahr 2012 ebenfalls neu berechnet.

Juli 2013 Juli 2013 kumuliert Auslastung in % 86,62 (-0,8 PP) 84,88 (+2,7 PP) ASK in Mio. 6.005,0 (-3,8%) 32.630,1 (-7,5%) RPK in Mio. 5.201,7 (-4,7%) 27.696,8 (-4,5%) Fluggäste 3.400.676 (-5,1%) 18.003.734 (-5,9%)

airberlin

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